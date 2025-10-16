News

Djokovic, ‘carezza’ a Sinner: “Ricorda me nei tempi migliori”

(Adnkronos) – Per Novak Djokovic, osservare Jannik Sinner è quasi come… guardarsi allo specchio. "Quale giocatore mi assomiglia di più? Sinner, è chiaro. È magro come me, colpisce molto forte, è perfetto sul piano strategico e riesce ad arrivare ovunque. Ricorda me nei tempi migliori". Il fuoriclasse serbo ha incoronato così il suo avversario alla vigilia della semifinale del Six Kings Slam di oggi, giovedì 16 ottobre. I complimenti arrivano anche dall'altra parte, visto che Sinner aveva parlato così già ieri, dopo la vittoria contro Tsitsipas nei quarti del ricchissimo torneo arabo: "Vedere Djokovic esprimersi ancora a certi livelli è un esempio per tutti. È in gran forma, affrontarlo su tre set sarà molto interessante". 
