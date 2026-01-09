David Bowie, a 10 anni dalla morte esce la biografia ‘Oltre lo spazio e il tempo’

(Adnkronos) –

A 10 anni dalla morte di David Bowie, oggi venerdì 9 gennaio esce per Hoepli la biografia ‘David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo’ di Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico, giornalista di NME, autore anche del volume di successo ‘The Age of Bowie’. La versione italiana – curata da Ezio Guaitamacchi, con la traduzione di Leonardo Follieri – è accompagnata da una prefazione scritta a quattro mani di Manuel Agnelli e Paolo Fresu.

Non una semplice biografia, ma un viaggio a struttura tematica dentro l’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità. Dalla Londra ribollente degli anni ’60 alla Berlino sperimentale, dalla nascita di Ziggy Stardust al mistero del Duca Bianco, fino all’ultimo saluto cosmico di Blackstar: ogni tappa rivela un Bowie diverso, sempre un passo avanti al proprio tempo.

Il libro è diviso in capitoli che riflettono la natura duale dell’artista (‘Fantasia e realtà’, ‘Sopravvivenza ed esistenza’, ‘Arte e morte’, ‘Est e Ovest’, ‘Caso e ordine’, ecc.). Morley delinea il paesaggio culturale e sociale in cui Bowie si muove, ne racconta gli incontri, le ispirazioni, i timori, anche attraverso estratti di interviste e analisi di performance e collaborazioni, costruendo una sorta di playlist esistenziale, che va oltre le sue hit e mostra come l’artista abbia saputo anticipare estetiche e paure del XXI secolo.

