News

Darderi come Sinner, problema per crampi (ma in tv)

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha avuto i crampi in campo nel terzo turno degli Australian Open. Luciano Darderi, invece, li ha avuto in tv. L’azzurro, dopo la vittoria nella sfida con il russo Karen Khachanov, è stato impegnato nelle interviste di rito. E durante un’apparizione televisiva, al termine dell’incontro giocato sotto il sole rovente di Melbourne, ha pagato dazio. 

 

Darderi, che stava commentando in diretta una fase del match di Sinner, si è improvvisamente irrigidito in postazione: un crampo alla gamba, dolorosissimo, lo ha costretto ad alzarsi bruscamente per cercare di trovare sollievo distendendo il muscolo. “Stai bene? Le condizioni qui sono durissime”, le parole dell’intervistatore, mentre Darderi cercava una soluzione. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tempesta di neve e ghiaccio negli Usa, oltre...

Wrexham da film, ribalta il Qpr nel recupero...

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37...

Australian Open, in campo Alcaraz: il programma dell’ottava...

Superenalotto, un solo 5 vince 205mila euro: la...

Federica Torzullo, genitori di Carlomagno e la lettera...

Fiorentina-Cagliari 1-2, Kilicsoy e Palestra stendono la Viola

Afghanistan, Meloni: “Stupore per parole Trump su soldati...

ANGUILLARA CHOC, i genitori del marito di Federica...

Serie A, oggi Lecce-Lazio – Diretta