Darderi come Sinner, problema per crampi (ma in tv)

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha avuto i crampi in campo nel terzo turno degli Australian Open. Luciano Darderi, invece, li ha avuto in tv. L’azzurro, dopo la vittoria nella sfida con il russo Karen Khachanov, è stato impegnato nelle interviste di rito. E durante un’apparizione televisiva, al termine dell’incontro giocato sotto il sole rovente di Melbourne, ha pagato dazio.

Darderi, che stava commentando in diretta una fase del match di Sinner, si è improvvisamente irrigidito in postazione: un crampo alla gamba, dolorosissimo, lo ha costretto ad alzarsi bruscamente per cercare di trovare sollievo distendendo il muscolo. “Stai bene? Le condizioni qui sono durissime”, le parole dell’intervistatore, mentre Darderi cercava una soluzione.

