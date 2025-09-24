News

Dallas, sparatoria in ufficio Ice: almeno tre feriti

(Adnkronos) – Almeno tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi nell'ufficio dell'Ice a Dallas. Lo riferisce Todd Lyons, direttore dell'agenzia federale che applica le politiche anti-migranti dell'amministrazione Trump. "Le informazioni preliminari parlano di un possibile cecchino – ha detto Lyons secondo quanto riporta la Cnn – abbiamo tre individui colpiti in questo momento, non ho informazioni sulle loro condizioni, sono stati trasferiti in ospedale". —internazionale/[email protected] (Web Info)

