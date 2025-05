Da Lady Violet Manners a Caroline del Liechtenstein, i matrimoni reali dell’estate 2025

(Adnkronos) – Sono giovani, belli, molto, molto ricchi e soprattutto innamorati. Appartengono al gotha dell'aristocrazia europea e questa estate convoleranno a nozze nei manieri o nei castelli di famiglia, nei palazzi che profumano di storia e memorie secolari. Fiori d'arancio nel principato del Liechtenstein per la principessa Maria Carolina, figlia del principe ereditario Alois e della moglie Sofia e il promesso sposo, di origine venezuelana, Leopoldo Maduro Vollmer. Nato a Caracas, la famiglia materna è proprietario del noto marchio di rum Ron Santa Teresa. Galeotta fu l'Univesità di Saint – Andrews dove sbocciò l'amore tra il principe William erede al trono d'Inghilterra e una giovanissima e ancora sconosciuta Catherine Elizabeth Middtleon, oggi principessa del Galles. Nozze anche alla 'corte' di Francia dove la figlia dei duchi di Chartres, Hélène d'Orléans, ha recentemente annunciato il suo fidanzamento con Francisco Sottomayor Quinta, pilota della compagnia di bandiera del Portogallo, Tap Ait Portugal, che ha offerto a Hélène, preludio all'unione in chiesa, uno splendido anello di smeraldi circondato da diamanti e zaffiri. Al momento nessuna indiscrezione sulla cerimonia, unica certezza, la coppia andrà sicuramente a vivere a Lisbona, dove già lavora da oltre un anno la nipote della Contessa di Parigi. "C'è grande gioia nella dimora del principe Peter, il più giovane dei figli del principe Alexander e della principessa Gabriela che si è fidanzato con Yurina Hattori- Roche". Era questo il messaggio che si leggeva sui social lo scorso 18 dicembre annunciando il fidanzamento di Peter de Sayn-Wittgenstein-Sayn e della giovane ereditiera, figlia di un noto imprenditore americano. La mamma di Yurina è giapponese e lei, critica d'arte e apprezzata consulente (ha fondato e dirige 'Althe' un programma di residenze per giovani artisti a Tokio), si divide tra il Giappone e l'Europa. Dopo aver girato il mondo (America del sud, India, Cina) Peter de Sayn -Wittgenstein -Sayn ha scelto,invece, il Giappone com patria d'elezione. A Tokio ha fondato 'TeamFirst', una piattaforma che sostiene le imprese nello sviluppo del proprio business in Giappone. Spirito creativo e imprenditoriale, come la sua bien-aimée e futura principessa, al quale si aggiunge la presenza, in qualità di socio, nel gruppo tedesco Schmatz che produce ottime birre. Anche lady Violet Manners, ex enfant terrible, ha deciso di chiudere con il suo passato (con le sorelle Alice e Eliza era stata soprannominata 'la ragazza priva di garbo e di buone maniere'). Innamoratissima del suo 'cow -boy', come aveva scritto in un post su Instagram, lady Violet ha condiviso con i suoi 34mila followers l'annuncio del fidanzamento con una foto che la ritrae abbracciata all'illustre fidanzato. Sangue blue nelle vene, William è l'erede di James Randolph Lindesay-Bethune, uomo d'affari scozzese e politico influente e di Diana Mary, nata Chamberlayne-Macdonald. Lei, ex mannequin per Dolce & Gabbana, è produttrice di podcast ('Duchess e Hidden Heritage'), ha fondato 'HeritageXplore', una sofisticata piattaforma che seleziona le più belle dimore storiche della Gran Bretagna. Ha partecipato, qualche tempo fa, a un 'salotto' di incontri per uomini e donne alla ricerca dell'anima gemella, che l'affascinante Violet ha trovato nel suo 'cow-boy' William, cofondatore, tra l'altro, di 'Feragaia', una eau-de -vie senza alcol. Chissà se verrà offerta al loro matrimonio. Nessuno avrebbe mai immaginato che Cayetano Martinez de Irujo y Fitz-James Stuart, grande di Spagna (62 primavere) sarebbe convolato a nuove nozze (con tutta probabilità in autunno in Spagna) dopo aver impalmato, la prima volta, Genoveva Casanova, madre dei suoi due gemelli, Luis e Amina di 23 anni. L''excelentisimo senor' ha incontrato Barbara Mirjan, figlia dell'uomo d'affari libanese Javier Mirjan, a Marbella nel 2015, lei aveva 18 anni e studiava a Madrid. "Responsabile, colta, perfettamente a suo agio in società, compagna ideale e sostegno per Cayetano Martinez de Irujo", scriveva il settimanale francese 'Point de vue'. Oltre 30 anni di differenza d'età tra i due fidanzati, ma sembra che non siano stati un problema, sin dall'inizio. Anzi, come ricorda il settimanale francese, "Cayetano sarebbe felicissimo di diventare di nuovo padre". —[email protected] (Web Info)