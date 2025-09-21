News

Cyberattacco aeroporti europei: ancora caos e ritardi a Heathrow, Bruxelles e Berlino

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Altra giornata di caos negli aeroporti europei, dopo il presunto attacco informatico ai sistemi di check-in. Londra Heathrow, Bruxelles e Berlino hanno registrato oggi nuovi ritardi e cancellazioni a seguito del blocco del software di registrazione passeggeri di Collins Aerospace, colpito da un "incidente di natura informatica". Dalla serata di venerdì le compagnie aeree sono state costrette a tornare al check-in manuale, con oltre 70 voli cancellati tra sabato e domenica e centinaia di partenze in ritardo. Gli scali hanno invitato i passeggeri a verificare lo stato dei voli prima di partire e a non presentarsi troppo in anticipo, mentre Collins – controllata dal colosso Rtx – ha assicurato di essere al lavoro per ripristinare al più presto la piena funzionalità del sistema. A Bruxelles ogni volo risultava in ritardo fino a quattro ore, a Berlino si segnalavano attese prolungate ai banchi, mentre Heathrow ha rafforzato il personale per gestire l’emergenza, pur sottolineando che il problema "era al di fuori del nostro controllo". —internazionale/[email protected] (Web Info)

