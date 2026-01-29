‘Cuori’, torna su Rai 1 con la terza stagione: data, trama, anticipazioni

(Adnkronos) –

Dal primo febbraio, per sei appuntamenti in prima serata su Rai1, arriva la terza stagione di ‘Cuori’, la serie tv che intreccia scienza e sentimenti nell’Italia degli anni ’70. La serie racconta il coraggio di un gruppo di medici che immaginarono il futuro quando ancora non esistevano certezze.

Un progetto che ha stregato per primo il suo regista, Riccardo Donna, al timone per la terza volta consecutiva. “È la prima volta che mi capita e non mi sono mai stancato”, confessa durante la conferenza di presentazione della fiction. “Mi riconosco profondamente in questo progetto, è venuto esattamente come lo volevo e sarei pronto a girare subito la quarta, la quinta e la sesta stagione. Sul set si è creata un’atmosfera magica, a tal punto che, se mai dovessi ammalarmi, vorrei essere curato in un posto come quello di ‘Cuori'”.

La nuova stagione è ambientata nel 1974, un anno di svolta per il Paese e per la medicina. “Sulla parte relazionale e sentimentale riusciamo sempre a cavarcela. La difficoltà è stata la parte scientifica”, spiega Simona Coppini, headwriter della fiction. “Abbiamo scelto il ’74 perché è l’anno del cambiamento della chirurgia, quando i cardiologi iniziano a entrare in sala operatoria”. E nella relazione tra Delia Brunello e Alberto Ferraris “abbiamo trovato una chiave misteriosa” ma non spoilera di più.

In corsia, Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari), divisi tra amore e scelte etiche dolorose, si misurano con intuizioni avveniristiche come il defibrillatore portatile e i primi tentativi di angioplastica, mentre l’arrivo di un nuovo primario (interpretato da Fausto Maria Sciarappa), più prudente, rischia di stravolgere gli equilibri. Per Delia, la sfida è anche personale. “Siamo nel ’74, c’è il referendum per il divorzio”, racconta Pilar Fogliati. “Delia ha due desideri: quello di avere un figlio con suo marito, il dottor Ferraris e la sua missione scientifica. Sono due desideri abbastanza difficili da conciliare, soprattutto in quegli anni lì”.

Accanto a lei, Alberto Ferraris continua a vivere quella che il suo interprete, Matteo Martari, definisce “una questione comune a tanti, questa costante diatriba tra la coscienza, il ragionamento e il cuore. Alberto ha un cuore tanto grande che riesce a mettere in tutto”. Ma la terza stagione porta con sé anche importanti novità, come l’ingresso nel cast di Giulio Scarpati, che interpreterà un carismatico sensitivo destinato a mettere in discussione la fede cieca nella scienza. “Mi sono molto divertito a immaginarmi sensitivo”, racconta l’attore.

“Trovo bellissima questa serie, dalla regia alla scenografia, ai costumi. È stata una passeggiata creativa”. L’immersione negli anni ’70 è stata totale, anche nel look: “Quando mi sono visto con i pantaloni a zampa di elefante mi sono chiesto: ‘Ma come ho fatto a metterli?! Sono brutti!'”, scherza. L’esperienza sul set, conclude, è stata eccezionale: “L’aria era meravigliosa. In un set del genere si guarisce più facilmente”.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)