Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni

(Adnkronos) – Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato – riferisce il Ministero della Difesa – l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. 
