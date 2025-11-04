Crollo Torre dei Conti, la figlia dell’operaio morto: “Grazie Italia per averlo accolto”

(Adnkronos) – “Mio papà Octav Stroici era una persona straordinaria, amante del lavoro, della natura, degli animali e rispettosa delle regole. Adorava la sua famiglia e i suoi nipotini. Il suo sogno era rientrare in Romania nella sua cara terra dopo una vita di lavoro. Ringraziava ogni giorno l’Italia per averlo accolto e avergli dato un lavoro. Per noi è una perdita immensa, la colonna della nostra famiglia. Aveva sempre un sorriso ed una parola dolce per tutti. Era una persona amata da tutti”. Così Alina Stroici, la figlia dell’operaio 66enne di origini romene morto in ospedale dopo essere rimasto 11 ore bloccato sotto le macerie della Torre dei Conti, ha voluto ricordare in un messaggio inviato all’Adnkronos il padre Octav Stroici.

“Tutta la mia famiglia – aggiunge Alina – ringrazia la città di Roma e la città di Monterotondo per la loro calorosa vicinanza. Un grazie enorme alle innumerevoli persone che hanno pregato per papà, un grazie al proprietario del ristorante vicino alla Torre che ci ha accolto e assistito, a tutte le autorità presenti, a voi giornalisti che anche non conoscendoci ci avete circondato di tanto affetto e comprensione, ai suoi amici e colleghi di lavoro che formano una grande famiglia. Un grazie particolare va ai soccorritori e ai medici che hanno provato a tenere in vita mio papà fino alla fine. Grazie di cuore a tutti voi per il papà migliore del mondo, che era il mio”, conclude.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)