Cristiano Ronaldo si sposa, Georgina ha detto sì: “In questa e tutte le mie vite”

Cristiano Ronaldo si sposa. Il campione portoghese, oggi all'Al Nassr, ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna, Georgina Rodriguez, che ha detto sì. Ad annunciarlo è stata proprio la donna oggi, lunedì 11 agosto, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto Georgina a corredo di una foto che mostra l'anello scelto da Ronaldo. La foto è diventata subito virale sui social, con tantissimi messaggi di auguri. La coppia sta insieme dal 2016 e ha avuto cinque figli: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina. Un nuovo, importante, cambiamento in vista nella vita di Ronaldo. Cristiano, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, ha rinnovato il suo contratto con l'Al Nassr, che sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, decidendo quindi di continuare a giocare in Arabia Saudita. La decisione era stata già annunciata dallo stesso Ronaldo, sebbene il percorso non sia stato lineare. Ronaldo aveva infatti scritto sui social media "il capitolo è finito" dopo l'ultima partita di campionato dell'Al Nassr il mese scorso, alimentando le speculazioni su un suo possibile addio al club di Riad. Poi però aveva smentito ogni voce di mercato: "Praticamente non cambierà nulla, resto all'Al Nassr. Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò".