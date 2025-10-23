News

Corea del Nord lancia due missili ipersonici

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha confermato il test di due missili ipersonici considerati dal regime come "il sistema di punta contro i potenziali nemici".  I missili sono stati lanciati da un sito a sud di Pyongyang, diretti contro un obiettivo nel nord-est del Paese. I test sono avvenuti in coincidenza con le esercitazioni delle forze nucleari strategiche della Russia, sempre più vicina a Pyongyang, a livello militare, e a una settimana dal vertice Apec di Gyeongiu, in Corea del sud, a cui parteciperanno fra gli altri anche Donald Trump e Xi Jinping.  "Questo nuovo sistema d'arma di punta è una prova evidente dei progressi costanti delle capacità tecniche di auto difesa", ha dichiarato l'alto responsabile militare, Pak Jong Chon all'agenzia ufficiale Kcna.  
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma-Viktoria Plzen: orario, probabili formazioni e dove vederla...

E’ il giorno del Consiglio europeo: asset russi,...

Io Canto Family, stasera 23 ottobre ultimo appuntamento:...

Carlo e Camilla oggi in Vaticano, primi reali...

Sinner-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Consiglio Europeo a Bruxelles: su clima summit difficile,...

Tiziano Ferro: “Dopo il divorzio ‘Sono un grande’...

Bimbi e malattie respiratorie invernali, come si curano...

Marta Bassino operata, rientro non prima di 4-6...

La parola ‘sovrappeso’ divide: linguaggio neutro o stigma?