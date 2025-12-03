News

Coppa Italia, oggi Napoli-Cagliari – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Coppa Italia. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Cagliari – in diretta tv e streaming – al Maradona negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dal trionfo contro la Roma in campionato, 1-0 firmato Neres che è valso il sorpasso proprio sui giallorossi in testa alla classifica di Serie A, mentre i sardi sono stati battuti 2-1 dalla Juventus all’Allianz Stadium. 

 

La vincente della sfida tra Napoli e Cagliari affronterà quella di Fiorentina-Como. 

 

