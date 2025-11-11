News

Comunicazione, Rillo (iliad): “Con Iliadship sosteniamo giovani e formazione specialistica”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Iliadship è il nostro progetto per sostenere l’istruzione universitaria specialistica e accompagnare i giovani in un percorso di crescita personale e professionale”. Lo ha dichiarato Michele Rillo, chief of staff and external affairs director iliad, intervenendo al Brand Journalism Festival 2025 che si è tenuto al Talent Garden di Roma. L’evento ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d’impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile. 

“Ogni anno – ha spiegato Rillo – selezioniamo dieci ragazze e ragazzi che stanno per iniziare un corso di laurea specialistica in un’università italiana. A ciascuno viene assegnata una borsa di studio da 15.000 euro e un programma di esperienze extra-universitarie, con attività di mentorship, visite in azienda e formazione non accademica. Siamo alla terza edizione, con già 30 giovani a bordo del progetto, e il nostro obiettivo è continuare a sostenerlo a lungo, creando una community capace di autoalimentarsi e di portare avanti i valori di iliad”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Comunicazione, Fiore (Lactalis): “Comunicare con coerenza e affrontare...

Comunicazione, Vacarini (Unipol): “Comunicare alle nuove generazioni è...

Petrone Group celebra 60 anni: “Radici solide e...

Atalanta, Palladino è il nuovo allenatore

Arezzo, bimbo di 4 anni intossicato dai biscotti...

Comunicazione, Faravelli (Nestlé Purina): “Nel pet care servono...

Comunicazione, Cafaro (Italgas): “Credibilità e coerenza al centro...

“Finalmente, non mi mancherete”, manda mail di dimissioni...

Mononucleosi e sclerosi multipla nei bambini: studio conferma...

Luca Barbareschi: “Niente eredità ai figli, basta piagnistei”