News

ComoLake, Noci: “Serve commissario straordinario per transizione digitale”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Per l'Italia serve un commissario straordinario" per la transizione digitale "perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr, che ha migliorato il quadro della trasformazione digitale, c’è molto da fare". Lo ha detto oggi Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, intervenuto alla plenaria del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.  "Dobbiamo auspicare – ha poi aggiunto – che l’assetto organizzativo degli enti locali segua i principi che rappresentano l’intelligenza artificiale: economie di rete e big data. Dobbiamo superare questa infausta architettura a 8000 enti locali definita da Napoleone". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Chirurgia bariatrica e colo-rettale, Campus Bio-Medico primo nel...

ComoLake, Callari: “Transizione digitale per PA è percorso...

Diamanti (Ing Italia): “Nel 1° semestre 2025 +95%...

Ucraina, fonti Kiev: “Tema principale della missione di...

Giunta (Fs Energy): “Obiettivo 1 GW di produzione...

Nestlé taglia 16mila posti di lavoro

Alitalia, verso Naspi allungata: 3 anni ex dipendenti...

Sanremo, nuovo regolamento: 26 Big in gara e...

Mobilità, Biscarini (Ewiva): “Non basta solo l’infrastruttura, serve...

70enne sotto sfratto si ‘accampa’ davanti a ministero...