Comolake, Nobile (Agid): “Dibattito che c’è oggi su Ai si basa su rischi, ma rimane ausilio”

(Adnkronos) – "Noi abbiamo, in linea con l'Europa, due autorità. Sono importanti prevenzione e sviluppo perché il dibattito che c'è oggi si basa sui rischi che queste tecnologie possono portare". Lo dice Mario Nobile, direttore generale di Agid, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, riferendosi alla nuova legge 132 sull'intelligenza artificiale a livello nazionale. Nobile spiega che cosa sia l'intelligenza artificiale agentica, tema molto discusso a Comolake, "è un'Ai che può agire e lo stiamo già vedendo con alcuni prodotti. Nel campo dei servizi pubblici cambierà diversi aspetti, perché questi agenti aiuteranno tutti a ottenere i propri diritti, è un grosso ausilio, poi è chiaro che ci sono anche dei rischi – continua Nobile – La soluzione secondo noi è non usare sempre l'ultimo nato in una tecnologia, i sistemi si devono parlare ed è per questo che abbiamo dei sistemi e delle piattaforme di interoperabilità", conclude.

