News

Comolake, Nobile (Agid): “Dibattito che c’è oggi su Ai si basa su rischi, ma rimane ausilio”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Noi abbiamo, in linea con l'Europa, due autorità. Sono importanti prevenzione e sviluppo perché il dibattito che c'è oggi si basa sui rischi che queste tecnologie possono portare". Lo dice Mario Nobile, direttore generale di Agid, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, riferendosi alla nuova legge 132 sull'intelligenza artificiale a livello nazionale. Nobile spiega che cosa sia l'intelligenza artificiale agentica, tema molto discusso a Comolake, "è un'Ai che può agire e lo stiamo già vedendo con alcuni prodotti. Nel campo dei servizi pubblici cambierà diversi aspetti, perché questi agenti aiuteranno tutti a ottenere i propri diritti, è un grosso ausilio, poi è chiaro che ci sono anche dei rischi – continua Nobile – La soluzione secondo noi è non usare sempre l'ultimo nato in una tecnologia, i sistemi si devono parlare ed è per questo che abbiamo dei sistemi e delle piattaforme di interoperabilità", conclude.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sollecito: “Neanche assoluzione toglie il marchio a innocente,...

Terzo settore, cooperativa Pepita scelta per iniziativa ‘Connessioni...

Comolake, Santacroce: “Quantum Lake iniziativa collegata anche ad...

Garlasco, malore per la madre di Sempio: Daniela...

ComoLake, il matematico Contucci: “Europa rischia povertà se...

Second Hand Effect, nel 2024 risparmio potenziale di...

Comolake, Moschella: “Come fisici abbiamo capito ciò che...

Comolake, l’ex astronauta Nespoli: “In Usa da alcuni...

L’effetto Taylor Swift travolge un museo tedesco, fan...

Comolake, Fedeli (Istat): “Con Ai Deda Next dati...