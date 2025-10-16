News

Comolake, Moschella: “Come fisici abbiamo capito ciò che non potevamo immaginare”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "Abbiamo messo su questo palco le menti più brillanti del nostro tempo". Lo dice Ugo Moschella, professore di fisica teorica all'Università dell’Insubria, riferendosi alla motivazione che l'ha portato sul palco di Comolake. Secondo il professor Moschella è "straordinario che abbiamo capito ciò che non potevamo immaginare, poi l'abbiamo immaginato e alla fine era giusto". Moschella dice che a "un ragazzo che vuole fare fisica direi che ognuno deve seguire la propria inclinazione, quello che corrisponde alle proprie inclinazioni, i nostri studenti hanno il tasso di assunzione al 100 per 100", conclude.  
