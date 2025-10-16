News

ComoLake, Barachini: "Legge su ia darà solidità a innovazioni"

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – "Il nostro paese deve essere fiero di avere una legge molto solida sull’intelligenza artificiale che darà solidità alle innovazioni del nostro Paese. Lo sviluppo virtuoso è la strada maestra di questo momento storico di grande velocità dell’innovazione". Lo ha detto oggi Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, intervenendo alla plenaria del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.  "Non potendo investire quanto gli altri paesi _ha sottolineato- abbiamo bisogno di risorse umane e idee per giocare una partita che non ci vede in una posizione privilegiata ma che dobbiamo giocare".  
