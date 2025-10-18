News

Colto da infarto dopo incidente in cantiere a Torino, morto operaio 41enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un operaio di 41 anni è morto oggi, sabato 18 ottobre, in un cantiere in corso Massimo D'Azeglio 17 a Torino, per un incidente sul lavoro. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti pochi minuti prima delle 8 per soccorrere l'uomo in arresto cardiaco in seguito a un evento traumatico. Inutili le manovre di rianimazione per l'operaio, morto pochi minuti dopo. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata in parcheggio...

Tu si que vales, stasera 18 ottobre: ospiti...

Ballando con le stelle, stasera 18 ottobre: Renato...

Manovra, Meloni: “Seria e responsabile, passo importante per...

Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi...

Meteo weekend più stabile, ma attenzione agli ultimi...

Sinner-Alcaraz, oggi finale Six Kings Slam: orario, precedenti...

Paolini-Rybakina, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di...

Sonia Bruganelli si racconta: “Mi sono punita per...