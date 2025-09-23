News

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Giallo in Sardegna per la scomparsa di una donna di 33 anni, si indaga per omicidio. Cinzia Pinna, di Castelsardo, è scomparsa la notte tra l'11 e il 12 settembre da Palau. Le ricerche vanno avanti da giorni nel nord-est dell'isola e oggi arriva la svolta: la procura di Tempio indaga per omicidio. Ci sono due uomini coinvolti, che risultano indagati.  A lanciare l'allarme della scomparsa era stata la sorella, Cinzia quella notte era a Palau – in Gallura -, poi, si erano perse le sue tracce. Ora il cerchio sembra stringersi, in procura sono convinti che la donna sia stata uccisa e si cerca il cadavere. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cortei Pro Pal, 76 poliziotti feriti. Mattarella: “Solidarietà...

I segni della guerriglia a Milano, tra conta...

Trump: “Paesi Nato dovrebbero abbattere jet Russia se...

“Aerei militari russi hanno violato tre volte il...

“La Russia può disturbare il 40% dei voli...

Camminare fa bene, ma bisogna seguire ‘le 5...

Sostenibilità, Gentili (Legambiente): “146 eventi meteo estremi in...

Sostenibilità, Ferrante (Kyoto Club): “Green Heroes pensano che...

Israele fuori da competizioni Uefa e Fifa? Esperti...

Leclerc, atterraggio d’emergenza dopo Baku. E lui affitta...