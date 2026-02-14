Ciclone di San Valentino, ancora maltempo e giù le temperature: previsioni meteo

(Adnkronos) – Forte maltempo, venti di burrasca, neve anche in collina, tanta pioggia e temperature in picchiata. E’ questo l’effetto del ciclone di San Valentino di passaggio sull’Italia nella giornata di oggi, sabato 14 febbraio. Profondo come un uragano di categoria 1, il ciclone trascinerà con sé tempo instabile colpendo soprattutto il Centro Sud. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, analizza un quadro climatico che non ricorda più quello del nostro Paese. “Siamo di fronte all’ennesima perturbazione di un 2026 che ha già registrato un surplus di precipitazioni del 60-70% a livello nazionale. Le regioni tirreniche, ma anche Sardegna, Sicilia e Calabria già duramente colpite dalla tempesta Harry a gennaio, si trovano nuovamente nel mirino”.

Nelle prossime ore il maltempo colpirà duro: i fenomeni si intensificheranno al Nord-Ovest (con neve fino a quote di alta collina sul basso Piemonte) e su tutta la fascia tirrenica, per poi estendersi al Centro-Sud e localmente al Nord-Est.

Ma il vero pericolo verrà dal mare: intorno alla Sardegna sono attese onde di 7 metri, altrove fino a 3-4 metri. Soffieranno venti forti con raffiche di burrasca da nord sul Mare di Sardegna e sui bacini settentrionali, da sud-ovest sul Tirreno meridionale e da sud sul basso Adriatico: la classica rotazione dei venti in presenza di un ciclone con l’occhio che si porterà sul Tirreno Centrale in giornata.

La novità del weekend sarà poi il ritorno del freddo, o meglio, la fine del caldo anomalo. Dopo un venerdì 13 con valori fino a 8°C sopra la media (complici i venti di caduta), tra sabato e domenica avremo un crollo di 6-8°C. Non arriverà il gelo polare, ma torneremo a temperature più consone a febbraio.

Domenica il Ciclone di San Valentino si allontanerà verso i Balcani, ma la sua “coda” continuerà a frustare la fascia adriatica e soprattutto il Sud. Qui la situazione resterà difficile: con terreni ormai saturi, il rischio di frane e dissesto idrogeologico è altissimo soprattutto tra Sicilia, Calabria, Campania e Lazio.

E non è finita: tra lunedì e martedì un nuovo impulso instabile, accompagnato da un forte Maestrale, colpirà ancora le regioni meridionali tirreniche.

Per rivedere l’anticiclone dovremo aspettare la fine della seconda decade di febbraio. Fino ad allora, prepariamoci a mari agitati, ventilazione sostenuta e ombrelli a portata di mano.

Sabato 14. Al Nord: maltempo, neve sulle Alpi. Al Centro: maltempo su Toscana e Lazio con venti di burrasca, piogge sparse altrove. Al Sud: piogge, vento e mareggiate specie su Campania, Calabria e Isole Maggiori.

Domenica 15. Al Nord: soleggiato. Al Centro: instabilità sulle adriatiche. Al Sud: maltempo diffuso con venti da nord.

Lunedì 16. Al Nord: irregolarmente nuvoloso, neve in Valle d’Aosta. Al Centro: instabilità sulle tirreniche, ventoso. Al Sud: maltempo sulle tirreniche con venti forti.

Tendenza: prosegue una fase instabile e ventosa.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)