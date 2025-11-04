News

Chiellini ‘conferma’ Spalletti: “Ha lo status per creare un ciclo alla Juve”

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) –
Luciano Spalletti è solo alla sua seconda partita sulla panchina della Juventus, ma raccoglie già attestati di stima importanti. Come quello di Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, che ha parlato così prima della sfida di Champions League contro lo Sporting. “Anche in passato la speranza era quella, di creare nuovi cicli e non parentesi brevi. Luciano ha lo status per aprire un ciclo alla Juve”. 

Chiellini ha anche parlato del possibile rinnovo di Vlahovic: “E’ da inizio anno che dico che Dusan sta pensando solo alla Juventus, lo ha dimostrando giorno dopo giorno. A tempo debito faremo le valutazioni e non ci sono porte chiuse da nessuna delle due parti”.  

