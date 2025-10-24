News

Chiara Ferragni: “Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Non mi arrendo mai. Come tutti, a volte mi sento insicura". Lo ha detto Chiara Ferragni in un'intervista rilasciata a 'Cosmopolitan Spagna', nella quale affronta temi legati sia alla sua vita professionale, sia a quella vita privata, dal divorzio con Fedez alla nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, di cui ammette esserne molto "innamorata".  Ferragni parla anche del rapporto con gli haters, che l'accompagnano sin dagli esordi: "Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata", spiega Chiara che sottolinea come "l'esposizione non è per tutti. Se vuoi essere sui social media e vuoi che quello sia il tuo lavoro, devi accettarlo".  Riavvolgendo il nastro, Chiara definisce il '2024' come un anno "molto difficile": "Nel corso degli anni, ho avuto i miei alti e bassi. Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita".  Oggi l'imprenditrice digitale dice di aver ritrovato la serenità accanto a Giovanni Tronchetti Provera: "Sì, sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sulmona, abusi sessuali di gruppo su 12enne e...

Addio a Isabelle Tate, l’attrice star di ‘911:...

‘Io Canto Family 2025’, Matteo Verga e papà...

Kim Kardashian rivela: “Ho un aneurisma cerebrale”

Food, Urso: “Guide de L’Espresso fanno scoprire eccellenze...

Food, Carelli (L’Espresso): “Le Guide premiano anche la...

Parodontite, da staminali e gel bio ricrescita osso...

Food, Lollobrigida: “Patrimonio enogastronomico italiano è ricchezza e...

Al via settimo congresso di Meritocrazia Italia, Castellone:...

Onu, Mattarella: “Impegno italiano asse portante della politica...