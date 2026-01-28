Champions League, la classifica: da Inter e Napoli a Juve e Atalanta, verdetti e playoff

(Adnkronos) – Si chiude la fase campionato della Champions League 2025/26. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si è giocata la giornata conclusiva della ‘League Phase’, che ha disegnato la classifica finale, con tutti i verdetti. Dalle squadre qualificate direttamente agli ottavi alle altre che dovranno passare i playoff, ecco com’è andata alle italiane Juventus, Inter, Napoli e Atalanta.
Ecco tutti i risultati dell’ultima giornata:
Atletico Bilbao-Sporting 2-3
Liverpool-Qarabag 6-0
Barcellona-Copenhagen 4-1
Napoli-Chelsea 2-3
Ajax-Olympiacos 1-2
Monaco-Juve 0-0
Dortmund-Inter 0-2
Union Sg-Atalanta 1-0
Psg-Newcastle 1-1
Eintracht-Tottenham 0-2
Atletico-Bodo 1-2
Pafos-Slavia Praga 4-1
Man City-Galatasaray 2-0
Brugge-Marsiglia 3-0
Benfica-Real Madrid 3-2
Psv-Bayern 1-2
Arsenal-Kayrat 3-2
Leverkusen-Villarreal 3-0
Ecco la classifica finale della fase campionato della Champions League, con tutti i verdetti. Agli ottavi le prime 8 classificate, poi playoff fino alla numero 24.
1) Arsenal 24
2) Bayern Monaco 21
3) Liverpool 18
4) Tottenham 17
5) Barcellona 16
6) Chelsea 16
7) Sporting 16
8) Manchester City 16
9) Real Madrid 15
10) Inter 15
11) Psg 14
12) Newcastle 14
13) Juve 13
14)Atletico Madrid 13
15) Atalanta 13
16) Leverkusen 12
17) Dortmund 11
18) Olympiacos 11
19) Brugge 10
20) Galatasaray 10
21) Monaco 10
22) Qarabag 10
23) Bodo 9
24) Benfica 9
25) Marsiglia 9
26) Pafos 9
27) Union Sg 9
28) Psv 8
29) Atletico 8
30) Napoli 8
31) Copenhagen 8
32) Ajax 6
33) Eintracht 4
34) Slavia Praga 3
35) Villarreal 1
36) Kairat 1
I playoff verranno definiti tramite sorteggio, con cui le teste di serie verranno abbinate alle non teste di serie.
Queste le teste di serie: Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen
Queste le non teste di serie: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica
Ecco i possibili accoppiamenti:
Real Madrid/Inter vs Bodo Glimt/Benfica
Psg/Newcastle vs Monaco/Qarabag
Juventus/Atletico Madrid vs Club Brugge/Galatasaray
Atalanta/Bayer Leverkusen vs Bodo Glimt/Benfica
—
