C’è un alano sull’aereo, il viaggio speciale con Horus

(Adnkronos) – Un passeggero speciale in aereo. Peso, 70 chili. Zampe, 4. Comportamento, impeccabile. C'è anche Horus, un alano arlecchino, sul volo che da Città del Messico raggiunge la località turistica di Puerto Vallarta. L'alano, in compagnia dei due padroni, si accomoda nel posto lato corridoio e si gode il viaggio di circa un'ora e mezza. Gli altri passeggeri, dopo l'iniziale e prevedibile perplessità, 'celebrano' la situazione particolare con foto e video. Horus, a quanto pare, si comporta in maniera impeccabile durante il volo. Nessun problema a bordo. —internazionale/[email protected] (Web Info)