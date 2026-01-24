C’è Posta per Te, stasera 24 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) –

Stasera, sabato 24 gennaio, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5.

Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine.

Questa settimana in studio per due sorprese speciali: la cantante e neomamma Alessandra Amoroso e tre protagonisti della serie di Canale5 ‘La forza di una donna’, Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk.

