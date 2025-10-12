News

Catene d’oro, ciondoli con pistola, Totò Riina: i post social del presunto killer di Palermo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Pubblicava su TikTok fotografie e video indossando collane con grandi ciondoli a forma di pistola e di fucile Gaetano Maranzano, il ventottenne originario dello zen di Palermo, fermato questa mattina con l’accusa di avere ucciso Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni, che nella notte aveva provato a sedare una rissa.  In uno degli ultimi post su TikTok, Maranzano appariva in un video dove sullo sfondo scorrevano immagini di un film dedicate a Totò Riina. Maranzano ha 28 anni ed è originario del quartiere Zen. Durante la perquisizione i carabinieri gli hanno trovato addosso una pistola. Non si sa ancora se si tratta della stessa arma usata per l'omicidio. L'uomo avrebbe confessato durante l'interrogatorio: ai carabinieri ha detto che in passato la vittima avrebbe importunato la sua ragazza. Ma è una versione da verificare.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Wta Wuhan, Gauff batte Pegula in finale e...

Milano Premier Padel P1, superati i 35mila spettatori...

Sciame di calabroni attacca 30 persone nel Torinese,...

Terremoto in Friuli, scossa 3.1 in provincia di...

Giulia De Lellis torna a casa dopo il...

Alessandra Amoroso contro le fake news: “Mia figlia...

Vacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai,...

Tu si que vales, concorrente insulta e attacca...

Polonia, droni, migranti e disinformazione: ecco la guerra...

Trump e la confessione sul campo da golf:...