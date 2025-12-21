News

Caso Epstein, dipartimento Giustizia ripubblica 119 pagine ‘con censure minime’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Ecco il documento aggiornato con minime modifiche. Documenti e foto continueranno a essere esaminati nel rispetto della legge e con la massima cautela per le vittime e le loro famiglie”.  

Dopo gli attacchi dei democratici e una parte dei repubblicani, il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato in un post su X la ripubblicazione delle 119 pagine già pubblicate venerdì, ma che erano state completamente censurate, e che riguardano il caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell, stretta collaboratrice di Jeffrey Epstein con cui avrebbe avuto anche una relazione, a New York per traffico sessuale.  

“A quei documenti – spiega il Dipartimento – sono state apportate delle modifiche al momento del deposito nei rispettivi procedimenti giudiziari. Abbiamo riprodotto i documenti così come erano in nostro possesso”. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Salerno, accoltella una donna poi si lancia dalla...

Sassuolo-Torino 0-1, decide il rigore di Vlasic

Verissimo, Polonara: “Passato un incubo”. La moglie: “In...

Serie A, oggi Fiorentina-Udinese – Diretta

Monte Bianco è più basso, l’allarme degli esperti:...

Verissimo, Rocio Munoz Morales: “Raoul Bova? Ho vinto...

Ballando, Giovanni Pernice: “Fialdini? La più brava. Ora...

Heather Parisi a Verissimo chiude il ‘caso Cuccarini’:...

Black out a San Francisco, più di 100mila...

Domenica In, Ornella Muti e la domanda ‘scomoda’...