Cannes, palma d’oro ad honorem a sorpresa per Denzel Washington

(Adnkronos) – Palma d'oro ad honorem a sorpresa a Denzel Washington, a Cannes per la proiezione fuori concorso di "Highest 2 Lowest" di Spike Lee. A consegnare al grande attore americano il premio alla carriera è stato lo stesso Lee, con i direttori del festival, Iris Knobloch e Thierry Frémaux. Questa è la prima volta che Washington, due volte premio Oscar, partecipa a Cannes nei suoi 50 anni di carriera. Prima della proiezione dell'ultimo film di Lee, il direttore del festival di Cannes Thierry Fremaux ha presentato un montaggio dei film di Washington, tra cui "Malcolm X" e "Mo Better Blues", entrambi diretti da Lee, oltre alle sue interpretazioni premiate con l'Oscar in "Glory" e "Training Day". Lee ha poi consegnato all'attore e regista la Palma d'Oro onoraria. "Sono emozionato, è una grandissima sorpresa per me essere qui, una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee", ha detto l'attore 70enne.