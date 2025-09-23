News

Cagliari, 80enne travolto e ucciso sulle strisce: arrestata 28enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un 80enne è morto travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Quartu, nella Città metropolitana di Cagliari. Alla guida dell’auto una 28enne che ora è accusata di omicidio stradale. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Salieri, all’altezza dell’incrocio con via Strauss. L’impatto è stato violento e l’uomo, di origine iraniana, è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Brotzu. Poco dopo l’anziano è morto e i carabinieri hanno denunciato la 28enne per omicidio stradale. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump firma ordine esecutivo: “Antifa organizzazione terroristica interna”

‘Ndrangheta, maxi blitz carabinieri contro cosca Piromalli: 26...

Droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo,...

Covid, diramata circolare per i vaccini: dove si...

Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario,...

Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove...

Onu, riflettori sulla Palestina a New York. Italia:...

Allerta meteo arancione martedì 23 settembre in Lombardia,...

Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro...

Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici...