Cadavere in decomposizione sui binari, macabro ritrovamento a Viareggio

by Adnkronos

(Adnkronos) – Un ritrovamento choc questa mattina a Viareggio, dove il corpo di un uomo è stato rinvenuto sui binari ferroviari a circa cento metri dalla stazione, in direzione nord, all’altezza di via Vespucci. A dare l’allarme è stata una cittadina che, notando la sagoma lungo la linea, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica inviate dal 118, ma per l’uomo non c’era ormai nulla da fare: secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe a diverso tempo fa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è al momento irriconoscibile e non identificabile. Le indagini sono affidate alla Polizia Ferroviaria, che sta cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire all’identità della vittima. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul posto. 
