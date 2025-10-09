News

Bullismo, Grillo: “Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Con il presidente Massaccesi abbiamo iniziato questo percorso tanti anni fa e, oggi, vedere quello che abbiamo fatto è importante. L’osservatorio ha ottenuto tanto e credo che con Unicef possiamo andare molto avanti e fare altre cose. Sono sicuro che anche questi ulteriori passi avanti potranno aiutare tanti ragazzi". Lo dice Michele Grillo, consigliere alla presidenza Consiglio dei ministri e strategist Advisor del presidente Unicef, intervenendo al panel dal titolo "Strumenti e azioni. Esperienze e proposte per affrontare bullismo e disagio giovanile", nel corso degli Stati generali dell'educazione e della prevenzione, presso la sede dell'Adnkronos a Roma. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sostenibilità, Meacci (Omnisyst): “Necessarie consapevolezza data-driven e passaporto...

Vieri in Kings League, sarà co-presidente della squadra...

Sostenibilità, Perrini (Bocconi): “Economia circolare riduce costi e...

Sostenibilità, Di Amato (Assolombarda): “Italia leader, Lombardia eccellenza”

Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella...

Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): “Da gennaio nuovo progetto,...

Bullismo, Martino: “Polizia si evolve tra tecnologie e...

Parenzo: “Israele si conferma grande democrazia, decisivo ruolo...

Resiste a quattro smash e vince il punto:...

Sostenibilità, D’Aprile: “Realizzare mercato delle materie prime e...