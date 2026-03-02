News

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%, cedole trimestrali e premio extra 0,8%

by Adnkronos
(Adnkronos) – Parte ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, la settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato per gli investitori retail. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti validi per il collocamento in corso fino a venerdì 6 marzo (ore 13), salvo chiusura anticipata. 

La struttura dei rendimenti è “step-up”, cioè crescente nel tempo: 

– 2,50% per il 1° e 2° anno 

– 2,80% per il 3° e 4° anno 

– 3,50% per il 5° e 6° anno 

Le cedole sono pagate ogni tre mesi, offrendo così un flusso periodico di entrate. Al termine del collocamento, il MEF potrà confermare o rivedere al rialzo i tassi definitivi in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura. 

 

Il titolo ha scadenza a 6 anni (2032) e prevede un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito per chi lo detiene fino alla scadenza naturale. 

Il collocamento avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana al prezzo di 100 (alla pari), senza commissioni di sottoscrizione. 

– Investimento minimo: 1.000 euro 

— Nessun tetto massimo 

– Ordini interamente soddisfatti (salvo chiusura anticipata) 

La sottoscrizione è possibile tramite home banking abilitato al trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o ufficio postale. 

 

Come per tutti i titoli di Stato italiani, il BTP Valore beneficia di: 

– Tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale 

– Esenzione dall’imposta di successione 

– Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato 

internazionale/esteri

