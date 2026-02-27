Btp valore, conto deposito o polizza vita? Le scelte migliori per risparmiare

(Adnkronos) – E’ prevista dal 2 al 6 marzo la nuova emissione del Btp valore con durata 6 anni. In attesa di conoscere i rendimenti minimi garantiti – che verranno comunicati venerdì 27 febbraio – Facile.it ha ipotizzato alcuni scenari confrontando i possibili rendimenti del Titolo di stato con quelli di altri prodotti come i conti deposito e le polizze vita Ramo I. L’analisi è stata realizzata prendendo in considerazione un investimento da 10mila euro su due orizzonti temporali: 5 anni e 6 anni. Ecco cosa è emerso.

Scenario 1: il confronto a cinque anni



Per la simulazione a cinque anni è stato utilizzato un conto deposito vincolato con tasso di rendimento lordo annuo pari a 2,90% e imposta di bollo a carico del cliente; il guadagno (al netto della tassazione al 26%) sarebbe pari, dopo cinque anni, a 972,41 euro.

Il Btp valore è caratterizzato da un meccanismo di ‘step up’ con rendimento crescente dopo 2 e 4 anni, ma ai fini dell’analisi è stato ipotizzato un tasso lordo che, nei cinque anni, è stimato al 2,90% annuo. Il guadagno (al netto della tassazione agevolata al 12,5% e dell’imposta di bollo 0,2%), in questo caso sarebbe pari a 1.180,60 euro. La stima è stata calcolata ipotizzando che dopo 5 anni il risparmiatore venda il Btp valore con prezzo pari rispetto al prezzo di acquisto.

Nella realtà, al momento della vendita il risparmiatore dovrà fare i conti con il valore del titolo; se inferiore al prezzo di acquisto, il rendimento netto sarà più basso, se superiore al prezzo di acquisto, il rendimento sarà più elevato; vendere il titolo prima della scadenza significherebbe, inoltre, perdere il bonus dello 0,80% previsto per chi tiene l’investimento per tutti e 6 gli anni.

La terza opzione presa in esame è la polizza vita Ramo I. Per questa simulazione, Facile.it ha ipotizzato un rendimento annuo lordo del 2,68% e un bonus iniziale pari all’1% del capitale investito, che porterebbe in uno scenario di mercato moderato a un guadagno netto di 1.336,92 euro (al netto della tassazione che, per questa simulazione, è stata ipotizzata al 12,5%, anche se, in realtà, potrebbe essere superiore a seconda della composizione del sottostante).

Scenario 2: il confronto a sei anni



In questo secondo scenario, per il Btp valore è stato ipotizzato un tasso lordo complessivo del 3,15% annuo e un premio finale pari allo 0,8% del capitale nominale, con un guadagno netto stimato di 1.617,90 euro. Per la polizza vita Ramo 1, invece, è stato considerato sempre un rendimento lordo del 2,68% e bonus iniziale pari all’1% del capitale investito: il guadagno netto nei sei anni arriverebbe a 1.607,25 euro.

“Fino a che non verranno comunicati i tassi minimi garantiti per il nuovo Btp valore – spiegano gli esperti di Facile.it – è possibile fare solo ipotesi di massima, ma quando si ha a che fare con questo tipo di scelta, il consiglio è di non limitarsi a confrontare i prodotti solo in base al rendimento, ma è fondamentale partire dalle proprie esigenze e poi valutare con attenzione tutte le caratteristiche dei prodotti, anche in termini di flessibilità e di rischi connessi a ciascuno strumento. Come sempre l’intervento di un esperto può aiutare i consumatori a definire una strategia corretta di investimento, basata su un portafoglio diversificato di strumenti adatti alla propensione al rischio del risparmiatore e agli obiettivi di ciascuno”.

—

economia

[email protected] (Web Info)