News

Bruganelli-Bonolis, il figlio Davide: “Papà ha sofferto per la separazione”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo e di Sonia Bruganelli, è stato ospite oggi a Verissimo dove, senza filtri, ha raccontato il difficile momento vissuto per la separazione dei due genitori: “Ho dovuto prendere un po’ in mano la situazione”, ha raccontato. 

Sonia Bruganelli ha trovato presto la serenità tra le braccia del nuovo compagno, Angelo Madonia: “All’inizio ho cercato di tenere unita la famiglia, facendo conoscere Angelo e papà, per far andare bene le cose”. 

“Papà è quello che ha sofferto di più – ha racconto Davide Bonolis – io ho cercato di stare vicino a entrambi. Vicino a mio padre soprattuto che ha sofferto, ma anche a mia madre per non farla sentire troppo, io voglio solo il bene di entrambi”.  

L’obiettivo, ha raccontato il 21enne, è quello di far stare bene entrambi i genitori: “Non è una cosa sempre semplice. È ovvio non viverla bene da figlio. Ma ora spero solo che papà trovi presto una nuova compagna”.  

“Siamo ancora una famiglia molto unita, per noi figlio è come se non si fossero mai separati. Facciamo tante cose insieme, sono stati davvero bravi”, ha aggiunto Bonolis.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran: “Attaccata base Usa in Bahrain”. Nuova esplosione...

Serie A, oggi Atalanta-Udinese – La partita in...

Bollette, carburanti, voli, carrello della spesa: l’impatto della...

Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma...

Manuela Arcuri, la separazione dal marito: “Ci siamo...

Arbitra di 17 anni aggredita in Sardegna, interviene...

Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince due bronzi...

Pisa, trovato cadavere nell’Arno a Santa Croce﻿: a...

Sabalenka show a Indian Wells: passa il turno...

Inter, Thuram ha la febbre: a rischio il...