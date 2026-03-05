News

Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza mercoledì notte nella contea di Ventura, in California, come riporta ‘Variety’. La popstar sarebbe stata fermata dagli agenti della California Highway Patrol intorno alle 21.30 e portata in centrale nelle prime ore di giovedì, verso le 3. Secondo il verbale d’arresto, è stata poi rilasciata intorno alle 6. La cantante è attesa in tribunale il 4 maggio. 

L’episodio arriva in un momento delicato per Spears, che ha di recente ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società indipendente Primary Wave. L’operazione, siglata lo scorso 30 dicembre secondo diverse fonti americane, avrebbe un valore stimato attorno ai 200 milioni di dollari, anche se i dettagli economici ufficiali non sono stati resi pubblici. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran-Stati Uniti, il ‘giallo’ dell’F-15. Teheran: “Lo abbiamo...

Iran come ‘Call of Duty’, Casa Bianca unisce...

‘Rinnovabili, integrati, indipendenti’, nuovo payoff di Dolomiti Energia

Iran, calciatrice in lacrime in conferenza stampa: “Siamo...

‘La guerra è esistenziale sia per l’Iran che...

Energia, dalle costruzioni alla cooperazione: i temi della...

Rocca ha inaugurato l’unità di geriatria del Policlinico...

Cybersicurezza, Sielte a supporto creazione cyber hub nazionale

Bartoletti (Fimmg): “Medico di famiglia centrale in prevenzione...

Cybersicurezza, Ciardi (Acn): “Questo mondo è figlio dell’iperconnessione...