Briatore: “Io alla Ferrari? Ho già i miei problemi”

"Io alla Ferrari? Sono qui a Londra nel team, ho già i miei problemi. Prima o poi la Ferrari risolverà i suoi". Flavio Briatore risponde così alle domande su un eventuale accostamento alla Ferrari. Il manager, attualmente Executive Advisor della Alpine, viene interpellato sull'ennesima stagione grigia del Cavallino. La Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, è relegata al ruolo di comprimaria in un Mondiale che si è trasformato in un duello tutto targato McLaren tra Oscar Piastri e Lando Norris, con la Red Bull di Max Verstappen ipotetico terzo incomodo. I piloti di Maranello galleggiano in quinta e sesta posizione, con l'unica prospettiva di vivere – prima o poi – un weekend da protagonisti. "Conosco Vasseur, è una persona molto valida", dice Briatore, a La politica nel pallone, 'assolvendo' il team principal Fred Vasseur, che da 2 anni comanda il muretto della Rossa. "Per tornare a vincere la Ferrari deve avere la macchina, quest'anno non è competitiva. Quest'anno l'unico team ad averla è la McLaren", aggiunge Briatore.