News

Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e… palloni sgonfi. Cos’è successo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Per Carlo Ancelotti arriva la prima sconfitta da commissario tecnico del Brasile, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Contro la Bolivia, in una partita giocata a oltre 4000 metri d'altitudine a El Alto, i verderoro hanno perso 1-0 con rete di Miguel Terceros su calcio di rigore realizzato a fine primo tempo. Proprio il penalty è stato al centro delle discussioni e delle proteste della Selecao, visto che il tiro dagli undici metri assegnato ai boliviani con il Var ha fatto infuriare l'ex allenatore di Milan e Real Madrid, che ha protestato animatamente poco prima dell'intervallo.  Le decisioni arbitrali sono state contestate in maniera dura anche da Samir Xaud, presidente della Cbf (la Confederazione Brasiliana di Calcio): "A 4.000 metri di altitudine – riporta la Gazzetta dello Sport – abbiamo giocato contro gli arbitri, la polizia e raccattapalle, togliendo palloni dal campo e mettendone altri. È stata una vergogna. Calcio da oratorio. Abbiamo giocato contro 14 (con riferimento agli 11 boliviani, più arbitro e guardalinee)". Secondo altre proteste dei brasiliani, sono stati usati anche dei palloni sgonfi per favorire la squadra di casa, visto che a oltre 4.000 metri d'altitudine il pallone 'corre' a una velocità maggiore a causa dell'aria rarefatta. Il Brasile di Ancelotti ha chiuso così al quinto posto il percorso di qualificazioni ai Mondiali.   —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ue, Pedullà (M5S): “Discorso Von der Leyen incredibilmente...

Ue, Matera (FdI): “Bene von der Leyen su...

Ue, Pregliasco (YouTrend): Gli italiani vogliono più interventi...

Ue, Verola (Maeci): “Unità e autonomia strategica devono...

‘La Ruota della Fortuna’ vince ancora con il...

Tumori, Foce: “Il 50% dei malati cronici non...

Baudo, l’eredità del conduttore ai due figli e...

Maltempo, Roma: sulla Cristoforo Colombo autobus allagato fa...

Fine vita: giornata prevenzione suicidio, Pro Vita ‘con...

Torre del Greco, scontro tra auto e moto:...