News

Brasile, maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro: almeno 64 morti tra sospetti e polizia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Almeno 64 persone, tra sospetti e agenti, sono morte durante l''Operazione Containment' nei complessi a nord di Rio de Janeiro in Brasile. Lo riportano i media brasiliani. L'azione, condotta congiuntamente da polizia civile e militare, mirava a contrastare l'espansione della fazione criminale Comando Vermelho. L'operazione ha portato al sequestro di 31 fucili e l'arresto di 81 persone, tra cui un leader del gruppo.  I criminali hanno lanciato esplosivi con droni contro agenti e civili, e i residenti – secondo Folha – hanno denunciato sparatorie e strade bloccate. Scuole e strutture sanitarie hanno sospeso le attività nelle aree colpite. Secondo la Procura, i complessi sono strategici per il traffico di droga e fanno parte del progetto di espansione del Comando Vermelho, che conta 67 membri incriminati, tra cui i leader Edgar Alves de Andrade, detto Doca, e Pedro Paulo Guedes, noto come Pedro Bala.  Il governatore Cláudio Castro ha denunciato la mancanza di supporto federale e criticato la sentenza della Corte Suprema che limita le operazioni nelle favelas, favorendo secondo lui la crescita del traffico di droga. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Halloween, ultimi giorni di paura e divertimento a...

Nave da crociera dimentica 80enne sull’isola: trovata morta

Prevenzione cancro seno, Patarnello (AstraZeneca): “Poliziotte modello positivo”

Cancro al seno, Molteni: “Polizia di Stato esempio...

Incidente Roma, eseguita l’autopsia sulla vittima. Migliora l’amica...

Alcaraz eliminato, Bertolucci ‘sfotte’… Vespa: “Ha giocato come...

Unaitalia, nel 2024 carni bianche superano 22 kg...

Abbott: “In Italia sistema di ultima generazione per...

Forlini (Unaitalia): “L’avicoltura italiana conferma autosufficienza, solidità e...

Svezia invierà nuovi caccia all’Ucraina, ecco l’impatto dei...