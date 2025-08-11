News

Botulino, Bassetti su medici indagati: “Come si fa a non riconoscere sintomi?”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Se le persone" del cluster di botulino, nato a Diamante "sono state rimandate a casa evidentemente qualche errore è stato commesso". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova in relazione ai 10 indagati dalla procura di Paola. "Aspettiamo le indagini, ma se una persona si presenta in un pronto soccorso con i sintomi evidenti e tipici di intossicazione da tossina botulinica – annebbiamento visivo e vista doppia, ptosi palpebrale, difficoltà nella parola con segni evidenti della paralisi – ecco ci sono pochi dubbi che ci troviamo di fronte al botulino". "Difficile pensare che chi lavora in un pronto soccorso possa non riconoscerli ma dobbiamo anche dire che dipende dalla presentazione clinica dei sintomi" aggiunge.  Sul caso "sta indagando la Procura e si vedranno le responsabilità. Serve però sensibilizzare ulteriormente i sanitari sui sintomi, saperli riconoscere subito. Se poi si usa il siero la prognosi è buona, se guardiamo i dati della letalità del botulino, dal 2000 al 2020 la letalità è del 3% quindi sono stati gestiti bene. Serve prevenzione a 360 gradi", conclude.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gaza, comandante Idf: “Al via nuova fase combattimenti...

Pietrangeli ‘rosica’ per Sinner? Lui non ci sta:...

Gaza, Meloni sente Abbas: “Preoccupazione per escalation militare...

‘Pomeriggio cinque’ cambia nome e diventa ‘Dentro la...

Donnarumma, il Psg non lo convoca per la...

Francia, l’ultimo strillone di Parigi decorato da Macron:...

Autostrada A1 chiusa a nord di Roma, traffico...

Addio ai grembiuli rosa e blu in un...

Atletica, Doualla ai Mondiali? La proposta di Mei:...

Ztl Roma, Patanè chiarisce: “In fascia verde nessun...