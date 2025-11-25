Bodo-Juve 2-3, Spalletti ‘sfida’ il gelo per esultare al gol di David

(Adnkronos) –

Luciano Spalletti lo aveva detto in conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Juve: “Se ho freddo? Con me è dura, perché io sono stato cinque anni in Russia, ho fatto una figlia lì e mi piaceva stare lì. È una difficoltà reale per abitudini e rimbalzi e sicuramente pagheremo qualcosa, ma ci adatteremo”. La Juve si è adattata al freddo polare della Norvegia, vincendo 3-2 in rimonta, allo scadere, contro i padroni di casa. E il tecnico bianconero si è lasciato andare a un’esultanza già diventata cult per il suo primo successo in Champions sulla panchina della Juventus. Sfidando il gelo della serata norvegese.

Al gol del definitivo 2-3 di David, il tecnico toscano si è tolto il berretto di lana, sfidando in maniera audace le temperature estreme ed esultando con i componenti del suo staff per festeggiare un successo di grinta e carattere. Una vittoria fondamentale nella corsa ai playoff di Champions League. Fotografata da festeggiamenti destinati a rimanere nella storia di questa stagione.

