Bjk Cup, Italia ancora campione: dominio delle azzurre in finale contro gli Stati Uniti

L'Italia vince ancora la Bjk Cup, oggi domenica 21 settembre. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin trionfano 2-0 nella finale contro gli Stati Uniti grazie a due prove sontuose di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana domina nel suo match contro Pegula e chiude sul 6-4 6-2, regalando il successo alla Nazionale dopo la prima vittoria di Cocciaretto in mattinata, doppio 6-4 contro Navarro. Per l'Italia è la sesta Bjk Cup, la seconda consecutiva. Il successo delle azzurre è stato commentato così da Jasmine Paolini, al termine del match: "Non so cosa dire, è fantastico. Grazie a tutti, alla nostra capitana, alla gente e ai tifosi italiani che sono qui. Per noi è stata una settimana straordinaria". La campionessa azzurra ha poi aggiunto: "Giocare questa competizione è fantastico. Gli Stati Uniti sono molto forti, ma noi siamo state brave. Non è stato facile, non so se è più speciale dello scorso anno ma sicuramente è diverso". —[email protected] (Web Info)

