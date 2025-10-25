Berrettini-Sinner, botta e risposta… sui capelli: “Sei fortunato a non puzzare”

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner alla vigilia della finale del torneo di Vienna, dove domani il numero 2 del mondo affronterà Alezander Zverev. Berrettini ha condiviso sui social un video che ha fatto il giro del web. Nel filmato, i due tennisti si incontrano nei corridoi del torneo in stile 'dietro le quinte'. Il tennista romano, in versione intervistatore, prende di mira Sinner e i suoi capelli, sempre un po' spettinati. "Stai veramente bene Jannik!", dice. "Hai visto? Con i capelli scompigliati come sempre", replica Sinner sorridendo. Poi, Matteo cerca di indagare chiedendo che prodotti usa: "Niente! Mica come te, sempre col cappellino", replica il tennista altoatesino. "Ma cosa usi per i tuoi capelli, dicci tu i tuoi segreti", continua Berrettini. "Niente, a volte neanche lo shampoo", risponde Jannik ironicamente. "Li lavi o non li lavi?", chiede Matteo. "Dipende…", dice Jannik. Lo scambio si conclude con Berrettini che scherza con il collega e amico: "Sei fortunato a non puzzare!".

