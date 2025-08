Benedetta Rossi operata alla tiroide: “Sto tornando, ogni giorno va sempre meglio”

(Adnkronos) –

Benedetta Rossi è tornata sui social per parlare delle sue condizioni di salute dopo aver subito un intervento alla tiroide. La cuoca conduttrice di 'Fatto in casa da Benedetta', ha postato un video tra le Instagram stories che la ritrae con un vistoso cerotto sul collo, ma questa volta non più su un letto d'ospedale, ma a casa sua: "Ciao, eccomi. Sono tornata e sto tornando, ogni giorno un po' di più. Sto bene. Ho ancora la voce bassa, ma ogni giorno va sempre meglio", dice Benedetta. "Io mi sento bene, mi sono solo annoiata di stare a casa senza far niente, quindi stamattina con Marco siamo usciti, ora volevo uscire io con la macchina e farmi un giretto per tornare alla normalità, alla vita di tutti i giorni", ha spiegato la cuoca, prima di rivolgere un ringraziamento ai 5 milioni di follower. "Vi volevo dire una cosa importante: grazie per i messaggi di affetto e di supporto che mi avete mandato, non sono riuscita a leggerli tutti, però ci tenevo a ringraziarvi tantissimo, mi fate sempre commuovere", ha concluso Benedetta con la voce rotta dal pianto.

Benedetta Rossi aveva sottolineato l'importanza della prevenzione: "Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. L'operazione è riuscita senza complicazioni, io sto bene e sono già a casa. Quello che ho fatto, è un tipo di intervento un po' delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare, ma adesso la voce sta tornando. Ora dovrò tenere questo cerotto per un po', riposare e recuperare le energie. Dopo questa esperienza, mi permetto di darvi un consiglio: cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo. Un abbraccio grande e ci vediamo presto", aveva concluso. —[email protected] (Web Info)