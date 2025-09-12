Barbara D’Urso torna in tv dopo due anni: “Ballando è una rinascita”

(Adnkronos) –

Barbara d'Urso torna in televisione, dopo due anni di stop, come concorrente di 'Ballando con le Stelle' e in un'intervista al Corriere della Sera afferma: "È una veste strana per me, ma interessante. Nuova, certo. Sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi". D'Urso sottolinea di sentire su di sé "una pressione fortissima" e del suo rientro in un programma del Servizio Pubblico, dopo tanti anni trascorsi come volto Mediaset, afferma:

"Mi sento un volto della gente, sono una donna libera e felice di tornare, anche se in questa veste, in Rai". Quanto alle voci su veti e possibili nuovi progetti in Rai, d'Urso taglia corto:

"Voglio dire poco. Dopo Ballando, vedremo la vita cosa ci porterà. Se sono rose Rai fioriranno e se non fioriranno, vorrà dire che ci sarà un motivo".

Ad aver spinto la conduttrice televisiva a scendere in pista come concorrente è stata Milly Carlucci. "Milly – afferma la D'Urso – è stata straordinaria, bravissima nel convincermi. La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me. È stata molto accogliente… lo è con tutti. Forse capisce cosa significhi per chi fa il nostro mestiere affidarsi. Mi cercava da moltissimo tempo, ma adesso sentivo che era arrivato il momento giusto". Come mai? "Per vari motivi. Innanzitutto – risponde la D'Urso – perché vorrei trasferire alla gente che quando, a qualunque età, tu cadi o ti fanno cadere, bisogna sempre avere il coraggio di ripartire, anche con umiltà. E poi c’è un altro motivo: sono felice di tornare in tv perché ho finalmente la possibilità di rivedere il pubblico che non ho neanche potuto salutare due anni fa. So che c’è una fetta di persone che aspetta: voglio riconnettermi con loro e Ballando è una bellissima possibilità".

