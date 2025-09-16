News

Barbara D’Urso, infortunio alle prove a Ballando con le stelle: debutto a rischio?

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Ahia… che male! Per Barbara D'Urso è un inizio difficile quello a Ballando con le stelle, cominciato con qualche difficoltà fisica. La conduttrice televisiva ha raccontato sui social di aver subito un piccolo infortunio alla gamba durante le prove insieme al ballerino Pasquale La Rocca.  D’Urso si è sottoposta a un'ecografia e ora sta ricevendo le giuste cure dalla sua fisioterapista. “Ti prego, dimmi che potrò partecipare almeno alla prima puntata”, ha detto nel filmato condiviso sui social mentre la fisioterapista le massaggiava la zona dolorante, il tendine in particolare.  Oggi la conduttrice ha voluto mandato un messaggio ai follower mentre si dirigeva verso la sala prove: “Io non mollo mai, figuriamoci se si molla all’inizio, io non mollo nemmeno alla fine e nemmeno durante”. Sembra, dunque, tutto sotto controllo.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ict, Fibercop lancia il primo graduate programme per...

Travolto da un muletto a Vigonovo, morto 61enne

Willy Monteiro Duarte, Mattarella a Colleferro per ricordarlo:...

Ascolti 15 settembre, Temptation su Canale 5 vince...

Urso: “Ue cambi la follia del Green deal,...

Al via Shopping4good, QVC Italia rinnova l’impegno per...

Inter, allarme Lautaro Martinez: salta la rifinitura, Ajax...

Mobilità, l’auto resta ‘regina’ degli spostamenti degli italiani...

Lo swing di Mellone incanta il Colosseo, tra...

Freeze, da stasera su Rai 2 con Savino...