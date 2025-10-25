News

Ballando, Magnini in lacrime per Rosolino: “Combatte una battaglia silenziosa”

by Adnkronos
Filippo Magnini in lacrime a Ballando con le stelle. Dopo la sua esibizione a Ballando con le stelle di stasera, sabato 25 sabato, l'ex nuotatore si è lasciato andare alla commozione pensando a Massimiliano Rosolino, quest’anno al fianco di Milly Carlucci nel ruolo di 'inviato' nella sala delle stelle, al posto di Paolo Belli.  Il primo a prendere la parola è stato Ivan Zazzaroni, il giurato ha fatto i complimenti al nuotatore per avergli trasmesso delle forti emozioni grazie alla sua esibizione con Alessandra Tripoli. Dopo il suo commento, però, Magnini ha abbassato lo sguardo perché non è riuscito a trattenere le lacrime.  "Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, che è Massimiliano, perché lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo", ha spiegato Magnini. E ancora: "Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l'ora di tornare ad abbracciarlo". La commozione di Magnini è diventata un argomento di discussione sui social, con una valanga di post su X dedicati alla reazione del concorrente e, al contempo, preoccupati per la situazione di Rosolino.   
