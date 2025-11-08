Ballando, Magnini contro tutti: “Lasciate stare mia moglie…”

(Adnkronos) –

Filippo Magnini contro tutti a Ballando con le stelle. L’ex nuotatore, protagonista di un ‘paso doble’ con la partner Alessandra Tripoli, spara a zero contro la giuria dopo aver ascoltato i commenti sulla sua esibizione.

“Ho l’impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me”, dice il concorrente.

Alla fine, i voti sono pur sempre alti per un totale di 42 punti. Tutto finito? Macché. “Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: ‘Se lei è qui balli male, se non c’è balli bene’…”, dice Magnini.

“Ma chi ha nominato tua moglie?”, chiede Lucarelli. “Chi sa, sa. Avevo voglia di dire questa cosa, mandatemi via: non ho più voglia di stare qui. Ci sono state cose che non mi sono piaciute. E’ stato detto che se mia moglie è qui ballo male, smettetela, per favore… Chi l’ha detto, ha detto una cavolata”.

Già ospite a ‘La volta buona’ Magnini si era tolto questo sassolino dalla scarpa. Nelle ultime settimane si era diffusa la voce che l’ex velina fosse gelosa del rapporto tra Magnini e la partner di ballo, Alessandra Tripoli.

Un’ipotesi alimentata anche dai commenti della giuria, che aveva elogiato una loro esibizione, una delle più apprezzate delle precedenti puntate, ma aveva sottolineato anche la ‘freddezza’ dell’ex nuotatore, giudicato poco sciolto e poco partecipe nella performance. Guillermo Mariotto in particolare aveva ironizzato: “Se c’è Giorgia in studio, Filippo non si scioglie”.

L’ex nuotatore aveva chiarito la situazione: “Non è così, non ci conoscono. Noi ci amiamo alla follia. Dipende da me, sono io che non sono capace a esternare i miei sentimenti in un contesto che non mi è familiare”, aveva spiegato. La moglie Giorgia non era presente in studio “perché era a casa con la figlia Mia”.

