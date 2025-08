Ballando con le stelle, Rosa Chemical entra nel cast: l’annuncio ufficiale

(Adnkronos) –

Rosa Chemical è ufficialmente uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, che ha pubblicato un video ironico per svelare il nuovo concorrente. Nel filmato, il rapper finge di dormire prima di rivelare la grande verità: "Pensavate che stessi dormendo eh? Nono, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì", dice sorridendo. Non è mancato il tocco provocatorio, tra i commenti infatti Rosa Chemical ha scherzato definendosi "Roberto bollente", giocando sul nome del celebre ballerino Roberto Bolle. Il programma di Rai1, atteso per l'autunno, sta svelando poco alla volta i nomi del cast della nuova edizione. Dopo l'annuncio di Maurizio Ferrini e Andrea Delogu, Rosa Chemical promette di portare originalità sulla pista da ballo. Sarà pronto il rapper italiano a sfidare le palette della storia giuria del programma? —[email protected] (Web Info)