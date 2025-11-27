Ballando con le stelle, Fialdini k.o. e i dubbi: il chiarimento con Fognini

(Adnkronos) – Francesca Fialdini è davvero infortunata, punto. Milly Carlucci fa chiarezza sul ‘lastra gate’ che vivacizza la settimana in vista della prossima puntata di Ballando con le stelle, in programma sabato 29 novembre su Raiuno. Fialdini, una delle concorrenti più apprezzate dalla giuria e dal pubblico, è ferma ai box per un doppio problema: una lesione al piede destro e la frattura di 3 costole.

“Sono stati fatti dei nomi a vanvera. Sono state tirate in ballo persone che non avevano niente a che vedere con questa storia. Barbara D’Urso e Martina Colombari non c’entrano nulla con questa vicenda. C’è stato un confronto vivace tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, è nato da un equivoco sull’uso delle parole. Poi si sono chiariti”, dice Milly Carlucci a La vita in diretta. “Francesca Fialdini è veramente infortunata, alle costole e al piede. Sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Speriamo possa tornare in pista non nella puntata di sabato ma in quella del 6 dicembre, con i ripescaggi. Fabio Fognini è un ragazzo istintivo, istrionico ma corretto: non voleva mettere in dubbio l’infortunio di Francesca, sabato avranno modo di stringersi la mano e di chiarirsi”, conclude.

