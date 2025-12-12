News

Ballando, Barbara D’Urso e i dolori prima della semifinale: “Notte da incubo”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Domani c’è la semifinale di Ballando con le stelle e non posso arrendermi”. Sono settimane difficili per Barbara D’Urso, che prova a non perdere il sorriso, alle prese con un infortunio che continua a causarle dolore. La conduttrice televisiva la settimana scorsa, infatti, si è esibita con il tutore al braccio sinistro che ha dovuto indossare per 7 giorni.  

Nelle ultime ore ha detto sui social di avere due lesioni una destra e una a sinistra sempre al braccio, chiedendo poi al suo maestro Pasquale La Rocca “un ballo leggero” per la puntata di domani.  

A complicare la situazione, anche una notte definita “terrificante” a causa di un forte dolore all’anca destra. “Non ho chiuso occhio – ha raccontato – mi vedete sempre sorridente e tonica, a volte va così”. Ma Barbara non ha alcuna intenzione di mollare: “Ora mi trucco e vado, perché domani c’è la semifinale ma non posso arrendermi”.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Kim elogia i suoi soldati in Russia, poi...

Zecchino: “Nessun nuovo partito cattolico, serve convergenza per...

Prima il sole, poi la nebbia e quindi...

Brignone: “Milano Cortina? Ci sto provando, sarebbe un...

Ex Ilva, arrivate due offerte per l’acquisto degli...

Palmieri Sandulli (Avvocato dello Stato): “Il Premio ‘Le...

Iannone (Ass. Alba Terzo Millennio): “Da 30 anni...

Giappone trema ancora, terremoto 6.7 sulla costa: revocato...

The Voice Senior, stasera 12 dicembre: la semifinale

Ucraina-Russia, Trump: “Basta giochi, si rischia terza guerra...